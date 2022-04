Dorpsraad Loenen Zonnedorp praat inwoners bij

LOENEN – Het bestuur van de Dorpsraad Loenen Zonnedorp nodigde onlangs de leden uit om de dorpsproblemen en -wensen te bespreken. Secretaris Marian Zoet had een lange agenda opgesteld met onderwerpen rondom wonen, zorg, groen en toerisme. Het publiek in de goede bezette zaal van De Brink bleek veel interesse te hebben in de gang van zaken in het dorp.

Over het onderwerp Wonen kon voorzitter Willem de Zanger melden dat er veel plannen zijn voor nieuwe woningen in het dorp. Er is vraag naar starterswoningen, sociale woningen, betaalbare seniorenwoningen en aanleunwoningen. Er zijn gesprekken gaande over de bouw van het bouwcomplex Hameinde II, op terrein Glasdiscount aan de Hoofdweg en woningen bij de voormalige pastorie van de Protestantse kerk.

Dorpshart

Over het onderwerp Groen vertelde De Zanger dat het plan Dorpshart een moeilijke zaak is. Na de afbraak van de ‘veldwachterswoning’ en de bouw van het naastgelegen Ruiterhuijs zijn er plannen gesmeed om op deze plek een zogenoemd ‘dorpshart’ te creëren. Er zijn inloopavonden door de gemeente met voorgestelde plannen geweest, maar een definitief plan is er nog niet gepresenteerd. De bewoners van het Ruiterhuijs zijn er wel een beetje boos over en lieten dit ook duidelijk horen. Zij willen dat er eindelijk wat gaat gebeuren met dit terrein. De voorzitter kon hier ook geen duidelijkheid over geven, maar gaat hierover aan de bel trekken bij de gemeente.

Ook werd gevraagd waarom de beloofde bloembakken aan de lantaarnpalen, zoals in andere dorpen, nog niet in Loenen te zien zijn. De voorzitter vertelde dat dit vooral een geldkwestie is. Ook hierover zal met de betreffende instanties worden gesproken.

Uitkijktoren

Gerrit van de Sprenge van de Stichting Vrienden van de Loenense bossen bracht verslag uit over de stand van zaken betreffende de uitkijktoren. Hij liet weten dat er nu al acht jaar hard gewerkt wordt aan de realisatie van deze toren in de Loenermark. Na veel tegenslagen kon hij nu toch goed nieuws brengen. Op provinciaal niveau zijn er goede vorderingen. Als de provincie akkoord gaat, moet de laatste ‘hobbel’ worden genomen met de gemeente. Die moet dan nog een bouwvergunning afgeven. Van de Sprenge maakt zich wel zorgen over de sterk gestegen staalprijzen, waardoor de toren veel duurder gaat worden. Dit jaar kan de toren niet meer worden gebouwd, omdat men ook gebonden is aan de rustperiode voor het wild. Hopelijk lukt het in 2023.

De trimbaan in de Loenermark is vorig jaar gerealiseerd en wordt druk gebruikt. Een officiële opening volgt nog. De koffieverkoopwagen bij de schaapskooi staat er weer op zondagen. Vijftig vrijwilligers zijn er druk mee. Zo kan er een leuk bedrag worden verdiend voor de de toren. Ook zijn er banken geplaatst in de Loenermark. Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Loenense bossen houdt de vinger aan de pols over de maatregelen in de bossen van het Recreatiezoneringsplan.

Energie

Andre Zeijseink van Loenen Energie Neutraal liet weten tevreden te zijn over de de deelname van de Loenenaren aan de Energie Coöperatie in Loenen. Een groot deel van Loenen kan al van eigen opgewekte stroom worden voorzien. Het Zonnedak Thomassen is een groot succes. Er zijn nog volop plannen. Zo wordt er gedacht aan een mogelijkheid om stroom op te slaan op een centrale plek in het dorp. Ook wordt gekeken naar een plein waar elektrische auto’s kunnen worden opgeladen.

Er is nog geen duidelijkheid of het Zonnepark Molen-Allee/Eerbeeksedijk er wel gaat komen. Dit park zal ongeveer 15 hectare groot zijn. Dit park is geen project van Loenen Energie Neutraal, maar van een commercieel bedrijf. Er werd door de bewoners op aangedrongen om meer collectoren te plaatsen op boerderijen en bedrijfsgebouwen.