Doesburg Vertelt: een feest dat uitliep op rellen

DOESBURG – De editie van Doesburg Vertelt van dinsdag 5 april gaat over een Doesburgs feest dat begon met een kleurige optocht, maar uitliep op rellen. Op 2 april 1872 vieren de Schutterij, militairen, schoolkinderen, gilden en verenigingen de overwinning van de Watergeuzen op de Spanjaarden tijdens de 80-jarige oorlog: de val van de stad Den Briel, 300 jaar eerder. Straten en huizen zijn versierd en feestelijk verlicht. Er wordt gevlagd, gejoeld, gelachen en gefeest. Maar niet iedereen feest mee en is vrolijk. Sommige Doesburgers hebben gemengde gevoelens en houden zich afzijdig. Anderen zien dat als een gebrek aan vaderlandsliefde. Tegen het einde van de feestelijkheden trekken opgeschoten jongeren naar de huizen van de spelbrekers. Er ontstaan scheld- en vechtpartijen en er breken relletjes uit. Uiteindelijk is militair ingrijpen nodig om de rust te herstellen.

Waar kwam die onenigheid vandaan? Waarom groot feest voor de één en protest van de ander? Hierover is meer te lezen, vanaf dinsdag 5 april vanaf 12.00 uur op doesburgvertelt.nl.