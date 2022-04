Doesburg gaat zeven huizen inrichten voor Oekraïense vluchtelingen

DOESBURG – Het is hartverwarmend om te merken dat zoveel Nederlanders meeleven met wat er op dit moment gebeurt in Oekraïne en met de Oekraïners, en hoe ze bereid zijn om hun medeleven om te zetten in daden. Ook in Doesburg wordt hard gewerkt aan de opvang van vluchtelingen. Een speciaal in het leven geroepen werkgroep Goederen is op zoek naar alles wat de Oekraïners in en om hun tijdelijke woning nodig gaan hebben.

Toen er vorige maand in de Doesburgse vestiging van het Leger des Heils een bijeenkomst werd georganiseerd door de nieuw opgerichte organisatie DoesburgvoorOekraïners (in samenwerking met gemeente, Leger des Heils en Vluchtelingenwerk), zat de zaal bomvol. De bijeenkomst stond onder voorzitterschap van burgemeester Loes van der Meijs. Deze avond meldden tientallen aanwezigen zich aan als vrijwilliger om mee te werken aan het onderdak bieden aan Oekraïense vluchtelingen.

Om dat zo handig mogelijk aan te pakken, zijn er door de organisatie vijf werkgroepen in het leven geroepen: Goederen, Kinderopvang, Vervoer, Taalles en Tolken en Activiteiten. De werkgroep Goederen kon meteen aan de gang, want nog geen week na de bijeenkomst kwam het bericht dat er zeven woningen beschikbaar werden gesteld voor opvang vluchtelingen. Vijf door WIJ (Stichting Woonservice IJsselland) en twee door de Gestichten Doesburg. En of de werkgroep Goederen er maar voor wilde zorgen dat deze zeven lege huizen op korte termijn bewoonbaar werden gemaakt.

“Zeven lege huizen…onze werkgroep, bestaande uit vijf vrouwen, moest het even tot zich door laten dringen. Zeven huizen voorzien van alles wat in elk normaal ingericht huis aanwezig is, van opgemaakt bed tot schuursponsjes, van pannenlap tot shampoo in de badkamer, van fornuis en koelkast tot lampen en eettafels. Kleding is ook nodig, maar dat wordt ingezameld door het Leger des Heils in Doesburg”, vertelt Tineke Beishuizen, coördinator van de werkgroep. “Ja, we zijn eraan begonnen, meteen, in samenwerking met de werkgroep Vervoer. En wat blijken veel mensen een bed, een tafel, een kast op zolder te hebben staan waar ze wel vanaf willen. Wat zijn er veel mensen die verhuizen naar een kleiner huis en te veel ‘spullen’ hebben. En wat bieden nabestaanden vaak een deel van de inboedel van de overleden dierbare aan.”

Tineke somt op hoeveel hulp ze mag ontvangen: “Mijn lieve buren hebben hun aanhangwagen voor onbepaalde tijd ter beschikking gesteld van de werkgroep Vervoer. Een garagebedrijf laat ons een paar keer per week gratis een laadbusje lenen. Een vriendelijk echtpaar heeft een opbergloods ter beschikking gesteld. Maar oh, wat zouden wij blij zijn als een verhuisbedrijf ons af en toe een kleine verhuiswagen met of zonder bestuurder zou lenen! Er is al een lijstje met sterke mannen die willen helpen met het versjouwen van meubilair. Steeds vaker kopen mensen die een drogisterij bezoeken wat extra’s om te kunnen doneren. Tandenborstels, tandpasta, een lekkere crème, pleisters.”

Ook zijn er mensen die bijdragen aan het welzijn van ‘onze Oekraïense vluchtelingen’ door mee te helpen bij de benefietveilig voor Doesburg voor Oekraïne die op donderdag 5 mei wordt gehouden in de Gasthuiskerk in Doesburg. Een veiling met wel heel bijzondere veilingstukken, zoals een privé-optreden van de bekende zanger Maarten Jansen, of een lunch voor twee personen in het Arsenaal. Veilingmeester is burgemeester Loes van der Meijs.

Tineke gaat verder: “Maar we zijn er nog niet. Er is nog veel nodig en wij hopen op veel. Maar wij hopen er ook op dat wat u geeft niet rijp is voor de stort, maar in zo goede staat verkeert dat het bij zal dragen aan het gevoel van welkom zijn van onze toekomstige (tijdelijke) medestadgenoten.” Wie een bijdrage wil en kan doen, kan contact zoeken met Tineke Beishuizen, coördinator Goederen, via beishuizen355@gmail.com.