Dit zijn de drie voornaamste redenen om in Bitcoins te investeren

(Dit is een gesponsord artikel)

REGIO – Dat een Bitcoin investering hot is, zal niemand zijn ontgaan. Veel mensen hebben besloten om in deze crypto markt te investeren of hebben de intentie om dit op een korte termijn te doen. Over het algemeen worden hiervoor drie voorname redenen aangegeven waarbij de ene reden duidelijk beter is dan de andere.

De voor veel mensen belangrijkste reden om een Bitcoin investering te doen is uiteraard het verdienmodel wat erachter schuilt. De investering in Bitcoins kan een mogelijkheid zijn om spaargeld te laten groeien. Hiermee speelt de crypto markt op een handige manier in op een gat wat de traditionele financiële markten laten vallen. De meeste banken hanteren immers een negatief rentesaldo op het spaargeld wat bij de financiële instantie wordt ondergebracht. Dit laatste vormt de reden dat veel mensen op zoek zijn gegaan naar alternatieven om hun spaargeld wel te laten groeien. Dit alternatief is gevonden in beleggingen waarbij de veelvuldige media aandacht veel mensen in de richting van een crypto hebben gestuurd. Hierdoor zijn er steeds meer mogelijkheden ontstaan om deze stap op een zeer eenvoudige manier te zetten. Er zijn diverse exchanges die gericht zijn op de Nederlandse markt en er kan tegenwoordig gebruik worden gemaakt van initiatieven zoals Bitcoin Buyer (bitcoin-buyer.live/nl/).

De meest onbekende reden om in Bitcoins te investeren

De achterliggende gedachte van het ontstaan van cryptocurrency kan gezien worden als de meest onbekende reden om in Bitcoins te investeren. De crypto handel is immers gebaseerd op de blockchain technologie. Deze technologie is ontwikkeld met het oog op het creëren van een omgeving waarin een snelle en voordelige decentrale afhandeling van financiële transacties kan worden vormgegeven. Hiermee kunnen de struikelblokken van de traditionele financiële sector (langzame en kostbare afhandelingen van transacties) worden weggenomen. Wat weinig mensen weten, is dat de diverse crypto projecten (zowel Bitcoins als altcoins) gericht zijn op het gebruik of optimaliseren van de toekomstgerichte blockchain technologie.

De minst goede reden voor een Bitcoin investering

De minst goede reden voor een Bitcoin investering is de keuze om deel te nemen aan een hype. Helaas is dit wel een stap die veel mensen zetten. Zij kiezen ervoor om een Bitcoin investering te doen omdat hun omgeving deze keuze ook heeft gemaakt. In dit geval speelt een grote sociale rol een grote maar ook een gevaarlijke druk. Hierbij wordt immers te snel en te gemakkelijk voorbijgegaan aan de risico’s van dit soort investeringen waardoor er onverantwoordelijke keuzes worden gemaakt. Het is in dit kader goed om te benadrukken dat een Bitcoin investering interessant kan zijn, mits er hiervoor geld wordt gebruikt dat gemist kan worden.