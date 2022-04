Dierenasiel zoekt gastgezinnen voor kittens

REGIO – Dierenasiel de Kuipershoek in Klarenbeek zoekt gastgezinnen voor de opvang van jonge katjes. Het kittenseizoen staat namelijk op het punt van beginnen. Jaarlijks vangt het asiel meer dan 400 kittens op. Bij voorkeur groeien de dieren op in een huiselijke omgeving bij mensen thuis. Om dit te kunnen blijven doen, zijn extra gastgezinnen hard nodig.

Elke lente en zomer wordt dierenasiel de Kuipershoek overspoeld met jonge zwerfkatjes. Ze worden gevonden onder struikjes, in doosjes bij benzinestations, in containers en op schoolpleinen. De gevonden dieren variëren in leeftijd van soms pas enkele uren tot een aantal weken oud. Deze jonge dieren zijn uiterst kwetsbaar en hebben intensieve zorg nodig om te overleven.

Zoals met alle jonge dieren is het voor de socialisatie van kittens van groot belang om met zoveel mogelijk prikkels in aanraking te komen. Denk dan aan andere dieren, kinderen, geluiden en contact met mensen. Daarom worden deze jonge katjes opgevangen in gastgezinnen. Veel liefde, geduld en goede zorgen zijn de beste ingrediënten om van een zwerfkatje een geweldig huisdier te maken.

Dierenasiel de Kuipershoek zoekt mensen die veel thuis zijn voor de opvang van piepkleine kittens die iedere twee uur een flesje moeten krijgen. Maar ook dierenvrienden die een zwangere moederpoes een veilige plek willen bieden zijn meer dan welkom. Het zorgen voor een nestje iets grotere kittens, waarbij de nadruk ligt op het socialiseren van het de katten, is ook mogelijk. De medewerkers van het asiel kijken graag samen met geïnteresseerde vrijwilligers welk soort opvang het beste bij hen past.

Gastgezinnen krijgen volledige ondersteuning en begeleiding. Zij worden van alle benodigdheden voorzien en alle onkosten voor medische verzorging van de kittens worden betaald. Het is belangrijk dat gastgezinnen over eigen vervoer beschikken in verband met bezoekjes aan de dierenarts en dat eventuele eigen huisdieren volledig gevaccineerd zijn. Neem voor meer informatie contact op door een mail te sturen naar asiel.dekuipershoek@dierenbescherming.nl.