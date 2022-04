Derde plek voor Brummen bij VTT Oost

BRUMMEN – Zaterdag 26 maart deed het MO13-1 team van Sportclub Brummen mee aan het VTT Oost toernooi bij SV Zwolle. Bij dit toernooi waren twee tickets te verdienen voor het officieuze NK jeugdvoetbal.

Na een officiële opening met het Wilhelmus werd er in een poule van 4 ploegen fel gestreden om de begeerde NK-tickets. Uiteindelijk leverde dit een verdienstelijke derde plaats op voor de Brummense dames. De verschillen met nummer 1 en 2 waren nihil. Het ticket voor het NK werd helaas niet binnengehaald maar het toernooi was voor de MO13-1 een mooie gelegenheid om de krachten te meten met gelijkwaardige tegenstanders. De speelsters en toeschouwers hebben genoten van deze mooie voetbaldag en de MO13-1 heeft laten zien tot goed voetbal op niveau in staat te zijn.