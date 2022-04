De Rhederijckers willen dit najaar weer het podium op

RHEDEN – Toneelvereniging de Rhederijckers heeft het roer omgegooid. De acteurs werken op dit moment niet aan een lange voorstelling, maar studeren vier eenakters in. Het is de bedoeling deze in oktober dit jaar op de planken te brengen.

Deze koerswijziging is ingegeven door de onzekerheid die de coronapandemie de afgelopen twee jaar veroorzaakte. “Iedere keer als we lekker aan het repeteren waren, kwam er weer een lockdown of andere beperkingen. Daardoor was het erg lastig om een grote groep op toneel te laten repeteren”, aldus de vereniging. Het resultaat: geen uitvoering. “We hebben nou eenmaal tijd nodig om een stuk goed op de planken te kunnen zetten en het was ook haast onmogelijk met de anderhalvemeterregel om de zaal goed in te richten.”

En dus is er besloten nu vier eenakters in te studeren. Deze kunnen in kleine groepjes worden geoefend, zodat de vereniging geen last meer heeft bij eventuele nieuwe lockdowns of beperkingen. De uitvoeringsdata zijn vastgezet op 14, 15 en 16 oktober. “Dat lijkt nog ver weg maar voor je het weet is het zover. We kijken er nu al naar uit om weer op de planken te staan voor ons trouwe publiek”, zeggen de enthousiaste acteurs.

Overigens kent De Rhederijckers niet alleen een trouw publiek, ook de leden zijn de vereniging trouw. Tijdens de ledenvergadering zijn heel wat jubilarissen in het zonnetje gezet. Op deze foto van begin 1970 is een aantal bekende gezichten te zien: Hetty Buurman-Jeurissen, Thea Schoonen en Carin van Zummeren, die alledrie dus al 50 jaar lid zijn. Daarnaast vierden Marijke Nillesen, Marion Jansen en Marino Kropman hun 40-jarig jubileum, is Theo van Geffen al 25 jaar lid en is Marijke van der Helm met haar 12,5 jaar lidmaatschap eveneens in de bloemetjes gezet.

Ondanks alle tegenslag gaat de Rhedense vereniging dus lekker door. “Wij zijn nog springlevend, laten ons niet kisten en zorgen dit najaar voor een afwisselende uitvoering met vier volkomen verschillende eenakters, die ervoor zorgen dat iedereen met een lach op het gezicht naar huis gaat”, zeggen de acteurs. Wie ook het toneel op wil, is welkom eens een repetitie bij te wonen. Deze zijn elke dinsdagavond in theater de Klaproos aan de Korenbloemstraat 21 in Rheden.