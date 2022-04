Culturele Zondag in Doesburg

DOESBURG – Een museum met twee nieuwe exposities, demonstraties van kunstenaars, diverse workshops, een blik op een oud vestingwerk en een expressief werk van een kunstenaarsechtpaar. Het is allemaal te zien tijdens de Culturele Zondag Doesburg op 1 mei. Meer dan 20 culturele adressen zetten tussen 12.00 en 17.00 uur de deur open.

Naast de vaste opstelling zijn er tot en met 12 juni twee exposities in museum De Roode Tooren. De eerste is getiteld ‘1572: De geboorte van Nederland een zware bevalling voor de Achterhoek’. Het jaar 1572 is het begin van de ‘geboorte van Nederland’ én een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Het was een heftige strijd: oorlog en deels ook burgeroorlog. Nu, 450 jaar later, zijn diverse Nederlandse gemeenten lid van het Samenwerkingsverband 1572. Vanaf 2022 wordt gezamenlijk aandacht besteed aan de gebeurtenissen en thema’s uit 1572.

De tweede expositie is gewijd aan Israhel van Meckenem, een Duitse graficus en goudsmid, mogelijk van Nederlandse afkomst. In de tweede helft van de 15e eeuw heeft Van Meckenem enkele Nederlandse Hanzesteden bezocht, waaronder waarschijnlijk Doesburg en Zutphen. Hij was de meest productieve graveur van de vijftiende eeuw en een belangrijk figuur in de vroege geschiedenis van oude meesterprenten. In totaal produceerde hij meer dan 620 gravures, meestal kopieën van andere prenten, onder meer van Albrecht Dürer.

In het Kunstlab demonstreren diverse kunstenaars hoe ze met verschillende materialen tot een creatie komen. Jeanette Evers verzorgt een workshop over Art Quilten, een textiele werkvorm. Mieke Wijnakker geeft uitleg over het zelf maken van stempels. In het derde vertrek van het Kunstlab is de Papiermakerij Doesburg gevestigd. Hier laat Ewald Weyers zien hoe hij immaterieel erfgoed beschermt en papier maakt van verschillende vezels. Bezoekers mogen het papierscheppen zelf ervaren. Verder is de winkel open en zijn ook de exposities van de maand mei te bezichtigen.

In Galerie Natalini kan een workshop botanisch blauwdrukken worden gevolgd. De workshop duurt een uur en begint om 13.00 en 15.00 uur. Deelnemers maken onder professionele begeleiding kennis met cyanotypie, een oud fotografisch proces. Opgeven kan via www.cyaan.studio.

Galerie Grietje toont werk van Betty van Rossem, onder het motto: ‘zien is meer dan kijken’.

Kunstenaarsechtpaar Ad van de Brink en Marga Bled tonen hun schilderijen en beelden in hun galerie aan de Gildehof. Hun werk is kleurrijk, dynamisch en expressief.

Aan de Nahuyssingel is het kleine atelier De Benedentuin te vinden. Rob Verhoef maakt daar moderne schilderijen van stadsgezichten en industriële onderwerpen. Veelal van Doesburg, van grote schilderijen tot kleine paneeltjes. Vanuit de achtertuin heeft de bezoeker een mooi uitzicht op de oude vestinggracht van Doesburg. Met behulp van een oude kaart geeft dat een beeld van de in 1673 vernielde vestingwerken.

Vlak in de buurt bevindt zich Atelier aan het Putpad van Anne van der Meiden, waar dit keer zeegezichten centraal staan.

Deze en alle andere adressen zijn te vinden in de folder met plattegrond van de Culturele Zondag Doesburg die gratis te verkrijgen is bij de VVV. Daar is ook bekend welke locaties op 1 mei gesloten zijn.

www.culturelezondagdoesburg.nl