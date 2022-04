Concours voor dansgardes

ANGERLO – Zondag 10 april houdt carnavalsvereniging de Deurdouwers uit Angerlo haar eerste dansgardeconcours. Dit wordt gehouden in zalencentrum De MEent in Angerlo. De zaal opent om 10.00 uur, het dansen gaat om 10.40 uur van start. De prijsuitreiking is tegen 15.45 uur.