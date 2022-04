Concert en paaswake in Beekbergen

BEEKBERGEN – In aanloop naar de landelijke Passion op Witte Donderdag, donderdag 14 april, is er The Passion 40daagse. Overal in Nederland worden dan concerten en paaswakes gehouden. Zo ook in Beekbergen.

Vrijdag 8 april verzorgt zangeres Talitha Nawijn een concert in de dorpskerk van Beekbergen met als thema ‘Alles komt goed?!’. Talitha is bekend van de Ronduit Praise Band. Het concert begint om 20.00 uur, de kerk opent een half uurtje eerder. Kaarten voor dit concert kosten 10 euro en zijn te bestellen via www.zingenindekerk.nl.

Op dezelfde dag wordt er naast de kerk (aan de kant van de Dorpstraat) een paaswake gehouden rond een replica van het passionkruis. Deze paaswake is een laagdrempelig moment van bezinning en ontmoeting rond het bekende, witte kruis. Aanwezigen kunnen een kaarsje branden, een kaartje schrijven voor iemand die bemoediging nodig heeft of in gesprek gaan over een aantal vragen rond het thema ‘Alles komt goed?!’. Er is ook alle ruimte om gedachten te delen, vragen te stellen of gewoon even stil te zijn. De paaswake wordt gehouden tussen 17.00 en 19.00 uur. Er is koffie en thee. De paaswake is gratis toegankelijk.