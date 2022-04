Certificaat Buitenonderwijs voor De Tweede Stee

LOENEN – Als eerste basisschool in Gelderland krijgt het team van De Tweede Stee in Loenen het certificaat Buitenonderwijs uitgereikt. Op woensdag 16 maart is dit feestelijk gevierd met leerlingen en ouders. En natuurlijk waren er buitenlessen. Elke groep kreeg twee keer een buitenles en daarnaast was er een hapje en drankje, verzorgd door de ouderraad. Het certificaat is door Reinate Bruins Slot van Buitenonderwijs Nederland overhandigd aan Esmée Steenbergen, kartrekker van het buitenonderwijs op De Tweede Stee in Loenen. Het bijbehorende bordje krijgt een prominente plaats bij de voordeur.

Naast de lessen in de klas geeft het team van De Tweede Stee elke dag buitenlessen. De lessen worden in spelvorm gegoten, zoals een tikspel waarbij aan rekendoelen wordt gewerkt, of een slalom waarbij de kinderen de spellingscategorieën oefenen. Op deze manier wordt er spelenderwijs aan de lesdoelen gewerkt, waarbij kinderen veel samenwerken met klasgenoten. Zo gaat het leren vanzelfsprekend. Buiten les krijgen is bovendien gezond: lekker bewegen en aan het werk in de frisse lucht met natuurlijk daglicht.Na een buitenles neemt de concentratie en taakgerichtheid van de leerling toe. De kinderen ervaren het buitenonderwijs als een fijne manier van leren.