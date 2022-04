Business & Shopping: Zaterdag 9 april open dag bij fit20 Velp

VELP – Fit20 Velp houdt zaterdag 9 april een open dag, in samenwerking met Marieke Geurds, orthomoleculair therapeut en vitaliteitscoach van MaeVitae. Belangstellenden kunnen ervaren hoe zij in één training van 20 minuten per week fit, gezond en sterk kunnen worden. Ook kunnen ze terecht met vragen over moeite met afvallen, hoe het komt dat ze ziek zijn, hormonale klachten ervaren en of hun vitamine D-niveau wel optimaal is.

Fit20 is een formule voor persoonlijke training, waarbij eens in de week 20 minuten wordt getraind. Deze training is hoog intensief, daardoor is het mogelijk om zeer korte tijd veel resultaat te behalen. De persoonlijke trainer is hierbij cruciaal en waarborgt de resultaten en functioneert als positieve stok achter de deur. Vanwege de gekoelde ruimte ga je niet zweten, dus douchen achteraf is niet nodig. Fit20 is voor iedereen die uitgegroeid is, dus vanaf een jaar of 18. “Onze leden zijn vaak sporters die aanvulling willen. Bijvoorbeeld mensen die hardlopen, maar ook nog kracht in de rest van hun lichaam willen trainen. Andere mensen die bij ons komen zijn niet zo sport-minded maar willen wel graag hun gezondheid en spieren onderhouden”, vertellen personal trainers Willem en Gera. Zij leggen tijdens de open dag graag uit hoe fit20 werkt.

Ook voeding speelt een belangrijke rol in het behalen van gezondheidsdoelen, maar ook om je lichaam sterk en fit te houden. Daarbij is het belangrijk om voldoende vitamine D binnen te krijgen voor een goed werkend immuunsysteem, sterke botten en energie. Ruim 60 procent van de Nederlanders heeft een tekort aan vitamine D, wat ervoor zorgt dat iemand vaker ziek is en minder goed kan herstellen na een krachttraining, het veroorzaakt botontkalking en heeft invloed op hormonen. “Heb je momenteel moeite met afvallen, ben je vaak ziek of ervaar je hormonale klachten? Wil jij weten of jouw vitamine D niveau optimaal is? Op zaterdag 9 april kun je al je vragen stellen en gelijk een vitamine D-test laten doen tegen een gereduceerd tarief”, aldus Marieke.

De open dag is zaterdag 9 april van 11.00 tot 15.00 uur. Fit20 is gevestigd aan de Hoofdstraat 242 in Velp.