Business & Shopping: PartsNL opent op winkelcentrum Velperbroek

VELP – Sinds begin maart is PartsNL Velperbroek geopend aan het Churchillplein in Velp. Magda en Edward Crooijmans runden de winkel 16 jaar in Arnhem en vonden in Velp een prachtige nieuwe locatie.

“Deze plek is echt ideaal”, vertelt Magda. “Gelegen op een mooi winkelcentrum, ruim voldoende gratis parkeerplaatsen voor de deur en goed bereikbaar. Het is letterlijk vanaf Velperbroek de tweede straat rechts, hoe makkelijk wil je het hebben?” Veel van hun vaste klanten hebben de zaak in Velp dan ook al weten te vinden. “We merken nu pas hoeveel klandizie we al hadden uit Velp. Veel mensen zijn blij dat we dichterbij zitten. Ook voor mensen uit plaatsen als Rheden, Dieren en Doesburg bijvoorbeeld zijn we goed bereikbaar.”

Het assortiment van PartsNL Velperbroek laat zich niet makkelijk samenvatten. “Eigenlijk verkopen we onderdelen en accessoires voor zo’n beetje alles in en om het huis. Veel onderdelen voor witgoed en bruingoed. Geen grote huishoudelijke apparaten, maar wel kleinere als stofzuigers. Ook hebben we veel fietsonderdelen”, aldus Edward. “En wat we niet hebben, kunnen we bijna altijd bestellen. Nee verkopen doen we eigenlijk nooit, we zijn erg servicegericht en zoeken samen met de klant naar een oplossing.”

Op www.partsnl.nl zijn alle artikelen te vinden. Bestellen kan ook via de website. “Je kunt dan je pakje afhalen in de winkel, dat scheelt bezorgkosten. Veel mensen doen dat op weg van werk naar huis, even via Velperbroek de snelweg af en daarna gauw weer door.” Naast onderdelen herbergt de nieuwe winkel van PartsNL ook nog een sleutelservice en UPS en GLS Pakketshop.

PartsNL Velperbroek is geopend van dinsdag tot en met donderdag van 9.00 tot 18.00 uur, op vrijdag van 9.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Alle dagen zijn Magda en Edward zelf aan het werk. “Wij vinden het mooi onze klanten persoonlijk te leren kennen en staan elke dag met veel plezier achter de toonbank!”

www.partsnl.nl