Business & Shopping: Corbeek Tweewielers nu ook op maandag open

DIEREN – Corbeek Tweewielers in Dieren heeft nieuwe openingstijden. Om meer tijd aan reparaties te kunnen besteden, zijn de winkel en werkplaats vanaf nu ook geopend op maandag. Op zaterdag is de winkel alleen nog geopend op afspraak.

“We merken dat klanten vooral op doordeweekse dagen bij ons langs willen komen. Het is op zaterdag altijd relatief rustig, terwijl er op andere dagen genoeg te doen is”, vertelt eigenaar Michel Corbeek. “Daarom gooien we de tijden wat om. We gaan als een van de weinige fietsenwinkels in de regio op maandag open. Op zaterdag is de werkplaats gesloten, maar voor verkoop zijn klanten op afspraak welkom.” Een afspraak maken kan in de winkel, via info@corbeektweewielers.nl of tel. 0313-845216.

Het zijn rare tijden voor Corbeek. Er is wereldwijd een tekort aan grondstoffen, accu’s en chips en daarom zijn ook fietsen en onderdelen maar mondjesmaat leverbaar. Gelukkig heeft Michel nog voldoende exemplaren in de showroom staan. “Ik heb nog een flink aantal nieuwe en tweedehands fietsen. E-bikes zijn nog steeds lastig te krijgen, maar de levering begint langzaam aan weer te lopen”, zegt Michel. Hij hoopt eind mei of begin juni alsnog de inmiddels bekende E-bike Opstapdagen te kunnen houden, waarbij bezoekers verschillende soorten elektrische fietsen kunnen uitproberen.

Corbeek Tweewielers heeft een breed assortiment aan fietsen en onderdelen in elke prijsklasse. Klanten kunnen bij Michel ook terecht voor reparaties en onderhoud van zowel de gewone als elektrische fiets. Voor de Victoria-fiets zijn alle onderdelen van het merk Contec in ieder geval op voorraad. Corbeek verhelpt daarnaast mogelijke mankementen en houdt de fiets in prima conditie. Wie zelf aan de fiets gaat klussen, kan terecht voor onderdelen en accessoires. En voor wie zelf niet met de (kapotte) fiets naar de winkel kan komen, is er zelfs een haal- en brengservice.

Tot slot nog een nieuwtje van een heel andere orde, want Corbeek heeft meer plannen voor dit jaar. “Als alles goed gaat, kan ik eind dit jaar vuurwerk gaan verkopen”, vertelt Michel. “De vereiste bunkers in het pand zijn nog in goede staat en het lijkt me erg leuk om straks een mooi feestje van de jaarwisseling te maken.”

www.corbeektweewielers.nl