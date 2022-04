Bronckhorster Omgevingsvisie online te bekijken

GEM. BRONCKHORST – ‘Bronckhorst twee keer zo mooi!’ Dat is de Omgevingsvisie voor 2035. Hoe dat er uitziet is online te bekijken op de nieuwe website www.omgevingsvisiebronckhorst.nl.

Eind februari 2022 stemde de Bronckhorster gemeenteraad in met de Omgevingsvisie ‘Bronckhorst twee keer zo mooi!’. Centraal in de Omgevingsvisie staat de ontwikkeling van de Bronckhorster leefomgeving, met de blik op 2035. De visie geeft inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente richting en houvast over hoe de gemeente omgaat met deze leefomgeving.

De Omgevingsvisie gaat uit van de identiteit en diversiteit van de gemeenschappen en landschappen in Bronckhorst. De visie is opgebouwd aan de hand van vijf strategische opgaven: sterke dorpen & leefbaar platteland, landschappelijke kwaliteit, energie & klimaat, economie & landbouw en gezonde leefomgeving. Voor elke opgave geeft de visie een gewenste ontwikkelrichting. Er zijn concrete doelen geformuleerd die de gemeente in 2035 wil bereiken.

De Omgevingsvisie is onderdeel van de Omgevingswet. Deze wet bundelt de regels voor bouwen, wonen, natuur, milieu, auto- en spoorwegen en water. In plaats van de bestaande 26 wetten, komt er 1. De Omgevingsvisie wordt verder uitgewerkt in omgevingsprogramma’s en een omgevingsplan. Bij de vaststelling van de Omgevingsvisie heeft de gemeenteraad gevraagd om bij de uitwerking extra aandacht te hebben voor gezondheid en landbouw.

bronckhorst.nl/omgevingswet

omgevingsvisiebronckhorst.nl