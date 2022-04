Bronckhorst doet mee aan pilot bokashi

GEM. BRONCKHORST – Gemeente Bronckhorst doet mee aan een landelijke pilot om groene reststromen, zoals bermmaaisel en bladresten, lokaal te verwerken. Dit heet bokashi en heeft als doel de bodem te verrijken met organische stof, de microbiële diversiteit te verhogen en planten te voorzien van benodigde voedingstoffen.

Bokashi is een Japans woord voor ‘goed gefermenteerd organisch materiaal’. Het is een soort compost, gemaakt volgens een Japanse methode, waarbij bladeren zonder zuurstof worden gefermenteerd. Bokashi bevat voedingsstoffen en goede bacteriën die zorgen voor een gezonde bodem en een goede plantengroei. Wethouder Paul Hofman legt uit waarom de gemeente Bronckhorst meedoet aan de pilot: “Bladresten en bermmaaisel verwerken we liever tot een nuttig product dan het af te voeren als afval. De voedingsstoffen geven we zo weer terug aan de planten en bomen, waardoor de natuurlijke kringloop in stand blijft.”

De gemeente bewaart maaisel en het blad uit de bladkorven. Dit wordt op twee hopen van elk 200.000 kilo verzameld. Aan deze hopen wordt klei en kalk toegevoegd en goede bacteriën, schimmels en gist die het groenafval verteren. De hopen worden vervolgens luchtdicht afgesloten en blijven minimaal acht weken rusten. Tussentijds worden de hopen gecontroleerd op temperatuur en zuurgraad. In het voorjaar worden de hopen geopend en wordt de bokashi in de natuur verspreid.

Op dit moment is het volgens de milieuregels nog niet toegestaan om bokashi toe te passen. In dit project onderzoekt gemeente Bronckhorst samen met onder andere Wageningen Universiteit en Stichting Milieukeur wat de voor- en nadelen zijn van bokashi. Dit is nodig om te bepalen of de regelgeving aangepast kan worden om het gebruik van bokashi toe te staan. Het onderzoek duurt minimaal drie jaar.

Inwoners kunnen thuis ook aan de slag met bokashi. Een kleine keukenemmer en bokashi-starter zijn daarvoor voldoende. Keukenafval en tuinafval gaat in de emmer. Het vocht is te gebruiken als plantenvoeding en het vaste materiaal kan door de tuinaarde.

Foto: Wethouder Paul Hofman bij de eerste bak uit de bokashi-hoop