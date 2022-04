Brand in Doesburg

DOESBURG – Op de Goudenregenstraat in Doesburg heeft donderdagavond 31 maart rond 17.55 uur een woningbrand gewoed. De brand was begonnen als schoorsteenbrand. Op de bovenverdieping zat een flexibele pijp, die het na korte tijd begaf. Hierdoor heeft het plafond op de eerste verdieping korte tijd in brand gestaan. Hoeveel schade de woning heeft opgelopen door de brand is onbekend.

De hoogwerker van de brandweer kwam om de schoorsteen te vegen waarna de brandweerlieden retour kazerne konden. Stichting Salvage kwam om de schade op te nemen.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink