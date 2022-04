Boekenweek bij Jansen & de Feijter

VELP – In de week van zaterdag 9 tot en met 18 april wordt de Boekenweek gehouden. Ook bij Boekhandel Jansen & de Feijter staan verschillende activiteiten op het programma. Op zaterdag 9 april gaat de Boekenweek van start om 10.00 uur met de burgemeesters van Rheden en Rozendaal. Zij zullen worden geïnterviewd door journalist Henk Aalbers over de eerste liefde. Aansluitend wordt er gestart met een collectief gedicht, waar de hele dag aan meegeschreven kan worden. Om 16.00 uur is er een open podium en van 17.00 tot 18.00 uur een feestelijke afsluiting met een dansdemonstratie door leerlingen van Studio26 uit Velp en wordt het gedicht voorgelezen.

Dinsdag 12 april signeert Marieke Lucas Rijneveld van 15.00 tot 16.00 uur bij Boekhandel Jansen & de Feijter.