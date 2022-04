Benefiet voor Oekraïne in de Vroolijke Frans

BRUMMEN – Op woensdag 6 april wordt in de Vroolijke Frans in Brummen (Broek) een benefietavond gehouden voor Oekraïne. De avond begint om 18.00 uur en zal worden opgeluisterd door het Arnhems Slavisch Koor. Er is een speciaal buffet met Oekraïense specialiteiten en er vindt een veiling plaats. De prijs voor het buffet is 30 euro en het totale bedrag komt ten goede aan de lokale initiatieven voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Reserveren kan via www.devroolijkefrans.nl of tel. 0575-561719.