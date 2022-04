Beginners kunnen in de leer bij Biljartvereniging De Drieschaar

DIEREN – Biljarten is geen sport voor louter oude mannetjes. Om dat te laten zien, nodigt biljartvereniging de Drieschaar in Dieren iedereen uit om eens kennis te komen maken. Zowel ervaren spelers als beginners zijn van harte welkom.

Biljarten is van oudsher een mannensport. Het waren de mannen die in het café samenkwamen om te spelen, vrouwen kwamen er tot enkele tientallen jaren geleden nauwelijks aan te pas. Maar de tijden zijn veranderd en dames zijn inmiddels net zo welkom. Toch blijven de heren in de meerderheid. “De drempel voor vrouwen is hoog, juist omdat er vooral mannen aan de tafel staan”, zegt voorzitter Felix Winters van de Dierense biljartvereniging. Hij wil deze drempel wegnemen. Niet alleen voor vrouwen, ook voor anderen die overwegen te gaan biljarten. Daarvoor heeft hij een belangrijke clubregel geschrapt: “Voorheen was het zo dat lidmaatschap van De Drieschaar verplichtte tot deelname aan de competitie. Die regel geldt niet meer. Ik wil juist dat beginners of mensen die vroeger hebben gespeeld en dat weer op willen pakken in alle rust kunnen oefenen en uitproberen. Niet iedereen wil wedstrijden spelen. Veel biljarters komen voor de gezelligheid, gewoon met een stel vrienden het spel spelen met een biertje en een paar bitterballen erbij.”

Om de vereniging en de biljartsport voor iedereen toegankelijker te maken, zijn er op diverse momenten in de week lessen voor beginners.. Ervaren leden leggen de beginners de regels van het spel uit en ze laten hen kennis maken met de sport in de praktijk. Natuurlijk is het ook mogelijk om lessen te volgen in een groepje vrienden of vriendinnen. Alles om de drempel zo laag mogelijk te maken en ook de recreatieve speler alle kansen te geven.

Voor spelers die wel aan de competitie mee willen doen, maar dit nu niet kunnen omdat De Drieschaar ‘s middags speelt, wil de vereniging zich inschrijven bij de avondcompetitie. “Jongere mensen werken overdag. Wij willen hen ook de gelegenheid geven echte wedstrijden te spelen”, aldus Winters.

Winters wil zo veel mogelijk mensen kennis laten maken met de biljartsport. Toegegeven, deels omdat de club vergrijst en wel wat jonge aanwas kan gebruiken, maar vooral ook omdat het zo’n leuk spelletje is. “Het is een denksport gecombineerd met een fysieke sport. Je moet heel precies zijn. Biljarten vergt veel oefening, maar als je er een beetje gevoel voor hebt, zal je ook zien dat je er steeds beter in wordt. Je gaat rechtstreeks de competitie aan met je tegenstander, dat vind ik mooi.”

Biljartvereniging De Drieschaar speelt op verschillende tijden in het gelijknamige wijkcentrum in Dieren Noord-Oost. Lessen worden in overleg gepland. Officiële wedstrijden worden gespeeld om 13.00 uur en straks mogelijk ook ‘s avonds om 19.30 uur. Wie belangstelling heeft om mee te spelen, kan zich telefonisch melden bij secretaris Wim Lubbers via www.biljartvereniging-dedrieschaar.nl.