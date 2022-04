Alpenkanjer biertje voor Alpe d’HuZes

DIEREN – Twee Dierense gezinnen doen onder de naam Alpenkanjers op 2 juni mee aan het grote sponsorevenement Alpe d’Huzes. Voor die tijd doen zij hun best zoveel mogelijk geld bijeen te krijgen voor het KWF. Zo wordt binnenkort een heus Alpenkanjer biertje gepresenteerd.

De families doen hun best om geld in te zamelen. Zo werden in december al oliebollen gebakken. Nu is er weer iets anders verzonnen. Samen met de Dierense brouwerij Romondt is een bijzonder product met lokaal karakter ontwikkeld, een bijzonder biertje met de naam De Alpenkanjer. Dit speciale biertje is gelimiteerd beschikbaar. Het is ook alleen verkrijgbaar op aanvraag.

Wie De Alpenkanjer eens wil proeven, kan contact opnemen via dealpenkanjers@hotmail.com en krijgt dan een bestelformulier met informatie en prijzen toegestuurd. Naast het gewone flesje van 0,33 liter is er ook een Alpe d’HuZes-pak en een feestfles van 0,75 liter verkrijgbaar. Alle opbrengst gaat naar het KWF. Wie geen biertje wil kopen, maar we een steentje wil bijdrage, kan een donatie doen via www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/dealpenkanjers.

Het initiatief van Alpe d’HuZes gaat natuurlijk ook over fietsen. Bij de uitgifte van de flesjes bier, op zaterdag 7 mei, kan iedereen zijn fiets meebrengen voor onderhoud. “Heeft uw MTB of racefiets een nieuwe ketting nodig, moet deze gesteld worden of is bijvoorbeeld een nieuwe cassette nodig? Vraag dan een servicebeurt aan bij de mecaniciens van De Alpenkanjers”, roept het team op. Tegen een donatie kan iedereen onderhoud laten plegen aan de fiets. Laat dan via dealpenkanjers@hotmail.com of een facebook-bericht weten wat er moet gebeuren. Er kan een beperkt aantal fietsen onder handen worden genomen, dus aanmelding is verstandig. Dit event wordt gehouden op zaterdag 7 mei bij de Oranjerie in het Carolinapark in Dieren.

Foto: Henk, Jasmijn, Han en de brouwer vullen flesjes Alpenkanjer bier