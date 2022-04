Aerosmith Covertijd in Broek

BRUMMEN – Op donderdag 7 april is het Covertijd bij de Vroolijke Frans in Brummen (Broek) waar deze keer Aerosmith centraal staat. De entree is 7,50 euro en het programma begint om 21.00 uur. Er is geen voorverkoop.

www.devroolijkefrans.nl