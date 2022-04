Adviesraad en gemeente beoordelen plannen voor zonneparken

GEM. BRUMMEN – Er zijn negen plannen voor zonneparken ingediend bij de gemeente Brummen. Een omgevingsadviesraad gaat nu met de gemeente aan de slag met de beoordeling van de plannen.

Bij de beoordeling van de plannen voor zonneparken in de gemeente wordt een omgevingsadviesraad ingeschakeld. Deze raad werkt met een flexibele groep omwonenden, zo’n 3 tot 5 per plan. Deze bewoners hebben zich hiervoor aangemeld en kwamen op maandag 11 april bij elkaar.

Het andere deel van de omgevingsadviesraad stelt de gemeente samen. Deze groep bestaat uit experts van buiten de gemeentelijke organisatie, bijvoorbeeld met kennis over het landschap, ruimtelijke ordening of de natuur in Brummen. Voordeel van deze vaste groep is volgens de gemeente dat er nu specifieke deskundigheid aanwezig is, met kennis en ervaring waarvan kan worden geleerd.

Het beoordelen gebeurt via de scorematrix. Deze staat in het Uitnodigingskader Zon en Wind.De flexibele delen van de omgevingsadviesraad beoordelen de plannen in het gebied waar ze wonen. Het vaste deel van de omgevingsadviesraad beoordeelt alle plannen. En ook de gemeente zelf beoordeelt alle plannen.

Bij de beoordeling wordt een stemverhouding toegepast. De beoordeling van het flexibele deel, de omwonenden, krijgt 1 stem en het vaste deel krijgt 2 stemmen. De omgevingsadviesraad heeft dus in totaal 3 stemmen. De beoordeling van de gemeente krijgt ook 3 stemmen.

Nederland wil in 2050 energieneutraal zijn. Daarom wekt Nederland tot 2030 vooral energie op met zonnepanelen en windmolens. De gemeente Brummen wil stap voor stap evenveel energie gaan opwekken als er wordt gebruikt. Een van de eerste stappen is het aanleggen van zonnevelden. In het Uitnodigingskader Zon en Wind, vastgesteld door de raad op 18 november, is beschreven dat de gemeente tot 2030 maximaal 100 hectare netto aan zonnevelden mogelijk wil maken, door middel van een tender voor zonnevelden. Het uitvragen van de tender vindt plaats in twee tranches. In de eerste tranche, waar dit artikel over gaat, wordt ruimte gegeven aan 35 hectare netto.

www.brummen.nl/tenderzon