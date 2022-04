Actie Koeken van Oeken

BRUMMEN – Donderdagavond 21 april gaan alle jeugdteams van vv Oeken langs de deuren in Brummen en omstreken om de welbekende koeken van Oeken te verkopen. Daarnaast is er ook een online verkoop. Koeken kunnen nu alvast besteld worden via www.oeken.nl/koeken. Online bestellen kan tot 10 april. De voetballers komen bezorgen in Brummen, Cortenoever, Eerbeek, Hall, Leuvenheim en Oeken. Wie ergens anders woont, kan zijn bestelling op donderdag 21 april tussen 18.00 en 21.00 uur ophalen in het clubhuis van de voetbalvereniging aan de Knoevenoordstraat in Brummen (Broek)