Aandacht voor Oekraïne in Loenense kerk

LOENEN – De oorlog in Oekraïne houdt velen bezig. Mensen willen helpen, er zijn angsten die boven komen, allerlei emoties kunnen soms hoog zitten. De Protestantse Kerk in Loenen zet op woensdagen 6 en 13 april ‘s middags de kerk open. Om 16.30 de kerk is de kerk open om een kaarsje aan te steken voor alle mensen in nood, op de vlucht, voor een land in oorlog en misschien ook wel voor zichzelf, als ze soms bang zijn. Om vrede vragen.

Op woensdag 6 april tussen 16.30 en 17.30 uur is er muziek in de kerk, maar geen gezamenlijk moment. Ieder op zijn eigen manier. Op woensdag 13 april is ook vanaf 16.30 uur de kerk open, maar begint om 17.00 een gebedsmoment/vesper, waarin met een lezing, een gebed en een lied ook samen uitdrukking geven wat er leeft. Ook mensen die niet aan de kerk verbonden zijn, zijn welkom.