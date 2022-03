Zwerfvuil rapen in Hummelo en Keppel

HUMMELO – Op zaterdag 19 maart is weer de landelijke opschoondag. Ook in de voormalige gemeente Hummelo en Keppel wordt die dag zwerfvuil geraapt langs alle gemeentelijke wegen. De rapers verzamelen zich die dag om 8.45 uur bij de Gouden Karper in Hummelo. Na de uitleg, het vormen van de raapgroepen en het uitreiken van de materialen, zal het vanaf 9.00 uur weer krioelen van de oranje hesjes langs de lokale wegen. Rond 12.15 uur wordt eenieder terug verwacht en zal onder het genot van een hapje en drankje de wisseltrofee ‘de geluksvogel’ worden uitgereikt aan de vinder van het meest opzienbarende stuk zwerfvuil. Wie mee wil helpen, kan zich tot 5 maart aanmelden via zwerfvuilactieshummelo@outlook.com.