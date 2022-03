Zorgen over plannen voor zonneparken in Hall

HALL – Twee plannen voor zonnevelden in Hall zorgen voor ongerustheid bij de bewoners van de Heimeriete, Knoevenoordstraat en Eerbeeksweg. Hoewel het uitnodigingskader zon en wind niet genoeg ruimte biedt om beide plannen door te kunnen laten gaan, is de buurt boos. “We zijn pas op het laatste moment op de hoogte gesteld en de communicatie vanuit de gemeente is minimaal.”

“Dat er iets moet gebeuren is ons ook wel duidelijk. Maar wat ons zorgen baart is dat niet de gemeente bepaalt waar die zonnevelden komen, maar een boer of iemand anders met grond die geld ruikt. De gemeente moet zelf locaties zoeken waar weinig weerstand is.” Aan het woord is Frank Olijslagers, bewoner van de Heimeriete in Hall. Net als zijn buren werd hij overvallen door de plannen. “Ik woon precies tussen de twee plangebieden in, maar werd pas op het laatste moment op de hoogte gesteld. Er zijn twee informatiebijeenkomsten geweest, maar veel van mijn buren hebben pas een dag daarvoor of zelfs op de dag zelf een uitnodiging ontvangen.”

BrummenEnergie wil samen met Vattenfall zonnepark de Wilderij realiseren. Dit komt te liggen tussen de Knoevenoordstraat en de Eerbeekseweg. Dit park wordt 16 hectare groot, waarvan 9,6 hectare ook daadwerkelijk wordt gebruikt voor zonnepanelen. Dutch Solar Parks heeft plannen voor een zonnepark aan de Heimeriete. Dit terrein moet 21 hectare groot worden, met 13 hectare aan zonnepanelen.

Het is niet mogelijk dat beide plannen ook worden uitgevoerd. In het uitnodigingskader is opgenomen dat er in dit gebied van de gemeente Brummen, de zogenoemde Ontginningenzone, maximaal 40 hectare voor zonnepanelen mag worden gebruiken. Hiervan is al 27 hectare vergund. Initiatiefnemers hebben tot 4 april om hun plannen in te dienen. Deze worden vervolgens door de gemeente getoetst, waarna duidelijk wordt welke plannen verder kunnen worden uitgewerkt en ontwikkeld.

De buren maken zich grote zorgen over hun leefomgeving. “Tijdens de informatiebijeenkomsten zijn er allemaal mooie plaatjes getoond van bloemen, planten en dieren, maar nergens iets van hoe een zonnepark er daadwerkelijk uitziet”, zegt Olijslagers. Een rondje langs zonnevelden in de regio geeft hem een heel ander beeld: een grote vlakte aan panelen met een hoog hek erom en het enige groen is het gras dat er vanzelf wel opkomt.

De omwonenden zijn bijeen gekomen om te kijken wat hun rol in de besluitvorming kan zijn, maar ze kwamen er achter dat deze wel heel beperkt is. “Je kunt als omwonende lid worden van de omgevingsadviesraad, maar ook daar is onze invloed beperkt”, concludeert Olijslagers. Hij heeft binnenkort een gesprek met wethouder Pouwel Inberg om de zorgen van de buurt kenbaar te maken.

Wat Olijslagers ook dwars zit, is het feit dat donderdag 17 maart in de gemeenteraad is besloten dat het college een mandaat heeft en een verklaring van geen bedenkingen mag afgeven als een plan voldoet aan de eisen vanuit het uitnodigingskader. “Daarmee ga je aan de raad voorbij.”