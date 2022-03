Zonnebloemers eindelijk weer bij elkaar

DIEREN – Maar liefst 35 deelnemers en en een heel aantal vrijwilligers van De Zonnebloem afdeling kwamen onlangs voor een winterlunch bij elkaar in De Harmonie in Laag-Soeren. De vrijwillige chauffeurs en de Vriendenbus van Intermezzo zorgden voor vervoer. De wintersoepen smaakten heerlijk, maar de aanwezigen genoten vooral van het samenzijn. De deelnemers kijken uit naar de activiteiten die al gepland staan, zoals de bingo, een paasstukje maken, rondrit en rolstoelwandeling.

Alle vrijwilligers van de Zonnebloem hielden de maandelijkse afdelingsvergadering en combineerden dit met een lunch bij de Oranjerie. Alle vrijwilligers zijn enthousiast om weer aan de slag te gaan voor de deelnemers. Tijdens de vergadering werd afscheid genomen van vrijwilligster Trudie Reddering. Zij was ruim 9 jaar actief bij de afdeling. Naast het bezoeken van haar deelnemers was zij een belangrijke spil bij de maandelijkse bingo.

Wie ook vrijwilliger wil worden bij De Zonnebloem, kan contact opnemen met Annelies Veen, tel. 06-25065296.