Zienswijzeprocedure Recreatiezoneringsplan Veluwe

REGIO – Tot en met 31 maart kan bij de provincie Gelderland een zienswijze ingediend worden over het ontwerp Recreatiezoneringsplan Veluwe. Voor het indienen van een zienswijze is een digitaal formulier gemaakt, te vinden via www.gelderland.nl/zienswijzerecreatiezonering. Bij de zienswijze kunnen ook bijlagen meegestuurd worden.

Op de meest kwetsbare plekken, bijvoorbeeld de stuifzanden, worden planten en dieren beschermd door ze meer rust te bieden. Waar nodig worden paden en routes verlegd. Op andere plekken worden de recreatiemogelijkheden juist verbeterd en extra voorzieningen aangelegd. Het Recreatiezoneringsplan is een eerste, maar belangrijke, stap om de komende jaren richting te geven aan het recreatief gebruik van de Veluwe. Het huidige Recreatiezoneringsplan is niet het absolute eindbeeld voor de Veluwe. De komende jaren worden ongetwijfeld nieuwe inzichten opgedaan die tot aanpassingen leiden.

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) besluit na de zienswijzeprocedure tot vaststelling, naar verwachting in mei. Onderdeel van de besluitvorming is een reactienota waarin staat of en hoe de zienswijzen zijn verwerkt. Indieners van zienswijzen worden daarover na het besluit geïnformeerd. Juridisch gezien bevat het Recreatiezoneringsplan onderdelen waar geen beroep op mogelijk is en onderdelen waar wel beroep op mogelijk is. Beroep is mogelijk op de recreatiezoneringsmaatregelen die zijn opgenomen in tabel B van het maatregelprogramma Recreatiezonering ‘Maatregelen uit voortoets’ (te vinden in Bijlage 5 van het Recreatiezoneringsplan).

Daarnaast is door de provincie, in samenwerking met terreineigenaren en gemeenten, een Recreatiezoneringsplan gemaakt waarin de balans is gezocht tussen natuur en recreatie. Met de constructieve input van tal van bewoners, gebruikers en ondernemers op de Veluwe ligt er een plan waarin beschermen én beleven hand in hand gaan. Het plan, de samenvatting en een kort filmpje staan op www.recreatiezoneringopdeveluwe.nl.