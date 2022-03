Zanger Snelle neemt nieuwe clip op in Loenen

LOENEN – Het was een lange dag voor de medewerkers van De Loenermark in Loenen. Zanger Snelle kwam naar het hotel-restaurant voor opnames van zijn nieuwe clip bij het nummer Pizza met Ananas. “Elke scene is opgenomen bij ons, van een shot in het toilet, het restaurant tot aan de parkeerplaats”, vertelt hotelier Sophie Knoote enthousiast. Er zijn opnames gemaakt van 9.30 tot rond 22.00 uur, maar Snelle bleef enthousiast. Veel mensen uit het dorp, vooral kinderen, kwamen een kijkje nemen, sommigen hebben uren staan kijken. De populaire zanger nam voor iedereen een momentje om een foto te maken of een handtekening uit te delen.

Sophie Knoote is erg trots dat Snelle de Loenermark heeft uitgekozen om zijn nieuwe clip op te nemen. “Hij is een eventuele volgende keer zeer welkom!”

Foto: Stijn de Winter