Wil Rheden padelbanen?

RHEDEN – Tennisvereniging RTC De Laak in Rheden wil onderzoeken of er belangstelling is voor padelbanen in de gemeente Rheden. Niet alleen voor de leden van de club, maar voor alle inwoners van de gemeente. Padel is een racketsport en heeft veel weg van tennis en squash. De sport is spectaculair, snel en dynamisch door het gebruik van de wanden. Je speelt het met vier personen. Om de peilen of er belangstelling is, heeft de vereniging een enquête opgezet. Deze is te vinden www.rtcdelaakrheden.nl.