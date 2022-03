Wethouder Haverkamp geeft startsein voor aanleg glasvezel in Ellecom

ELLECOM – Wethouder Ronald Haverkamp van de gemeente Rheden heeft vrijdag 11 maart de eerste schop in de grond gezet voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in Ellecom. Dit deed hij samen met Projectleider Robin Jansen van BAM, projectleider Mark Umbach van Delta Fiber Netwerk en directeur Piet Grootenboer van Delta Fiber Netwerk.

Ronald Haverkamp is als wethouder Economische Zaken blij dat nu ook in Ellecom glasvezel wordt aangelegd. “Zo langzamerhand is er bijna in onze hele gemeente glasvezel. Dat is een goede zaak, want snel internet is tegenwoordig een must voor iedereen, zowel voor onze inwoners als voor onze ondernemers. Hiermee voldoen we bovendien aan onze afspraak in het coalitieakkoord van 4 jaar geleden.”

Piet Grootenboer, directeur van Delta Fiber Netwerk, spreekt zijn dank uit voor het vertrouwen en de samenwerking in het ‘verglazen’ van dit deel van Nederland. “Het is nu investeren in het glasvezelnetwerk, zodat ook de volgende generaties hiervan kunnen profiteren.”

De aanleg van het glasvezelnetwerk wordt uitgevoerd door aannemer BAM Telecom, dat ervoor zorgt dat inwoners zo min mogelijk last ondervinden van de werkzaamheden. Inwoners worden per brief op de hoogte gehouden als er de buurt wordt gewerkt. Via de postcodecheck op gavoorglasvezel.nl kunnen de inwoners met een abonnement de status en de verwachte oplevermaand voor hun adres bekijken.

Inwoners die belangstelling hebben voor de gratis huisaansluiting, maar nog geen abonnement willen, kunnen een afspraak maken met de aannemer via tel. 085-0479062 of via glasvezel@bam.com. Inwoners die belangstelling hebben voor een glasvezelabonnement, kunnen zich aanmelden via www.gavoorglasvezel.nl.

Foto: Delta Fiber Netwerk

Foto: Mark Umbach, projectmanager DELTA Fiber Netwerk, Robin Janzen, projectleider BAM, Piet Grootenboer, directeur DELTA Fiber Netwerk, Ronald Haverkamp, wethouder gemeente Rheden.