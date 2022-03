Werkzaamheden in Doesburgse binnenstad

DOESBURG – In de binnenstad van Doesburg wordt hard gewerkt. De Ooipoortstraat was als eerste aan de beurt en bijna de helft is ondertussen bijna klaar. Vooraan is het nog een diepe bouwput, want alle aan- en afvoerleidingen worden vernieuwd. Ook het riool, dat al zo oud is dat het bijna niet meer functioneerde, wordt vervangen. In het midden ontdekten de werkers nog een heel oude put, die hemelwaterafvoer vanaf de putdeksels verzorgde. Ook deze wordt vervangen door een moderne variant. Ook ligt een gedeelte van de Meipoortstraat open. Het is nu nog een puinhoop, maar als het klaar is, hebben de bewoners en winkels van binnenstad weer droge voeten en een fraaie binnenstad.

Foto: Hanny ten Dolle