Wandelen in week van autisme

DIEREN/EERBEEK – Van 2 tot 9 april is het autismeweek. Dit is een jaarlijks terugkomende week om extra aandacht te vestigen op het autisme. In het kader van deze week houden iQ coaches Zerline Nooij, Jacqueline van den Bosch en Anne Nunnikhoven twee wandelingen. Op zondag 3 april start een wandeling vanaf de parkeerplaats van de Spelerij in Dieren. Er wordt om 11.00 uur gestart en de wandeling duurt tot ongeveer 12.30 uur. Op vrijdag 8 april start er op hetzelfde tijdstip een wandeling in Eerbeek, vanaf de parkeerplaats van Huis te Eerbeek. Samen met cliënten, mensen die begeleiding zoeken, naasten, mensen die graag coach willen worden en iQ coaches zelf, gaan zij op pad om in een ontspannen setting ervaringen uit te wisselen en informatie te geven. Er zijn geen kosten aan de wandeling verbonden. Aanmelden is wel noodzakelijk en kan via znooij@iqcoaches.nl.