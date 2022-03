Wandelen door het Schaddeveld

LAAG-SOEREN – IVN Oost Veluwezoom gaat maandag 7 maart wandelen door het Schaddeveld. Het Schaddeveld was ooit ruig en onherbergzaam. Nu is het een fraai wandelgebied met brede lanen en smalle paden. Om 9.30 uur wordt gestart op parkeerplaats de Plaghak in Laag Soeren. De wandeling duurt 2 tot 2,5 uur. Aanmelden is niet nodig. Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

www.ivnoostveluwezoom.nl