Walk&Talk: Worden wie je bent

EERBEEK – De Walk&Talk-bijeenkomst die dinsdag 5 april wordt gehouden in de bibliotheek in Eerbeek, heeft het thema ‘Worden wie je bent’. Deelnemers gaan aan de slag met wat hen uniek maakt, waar zij vandaan komen en wat zij belangrijk vinden. Ze leren woorden te geven aan hun unieke eigenschappen en dit helpt dan weer met het opstellen van een cv, het maken van een LinkedIn-profiel of tijdens een sollicitatiegesprek. De Walk&Talk is een gratis netwerkbijeenkomst voor werkzoekenden. Het bijwonen van de Walk&Talk-bijeenkomsten is gratis en geldt als sollicitatieactiviteit. De bijeenkomst duurt van 9.30 tot 11.30 uur.