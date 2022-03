Walking football voor iedereen bij Sportclub Doesburg

DOESBURG – Sportclub Doesburg is een aantal jaren geleden gestart met walking football. In eerste instantie voor oud-voetballers, maar inmiddels kunnen alle sporters terecht die, om wat voor reden dan ook, niet aan het gewone voetbal mee kunnen doen.

Walking football heeft de laatste jaren een grote opmars gemaakt binnen de sportwereld. Het oorspronkelijke idee van deze spelvorm komt vanuit Engeland. In Nederland is mede door samenwerking van het ouderenfonds en Eredivisie CV een groot aantal mensen actief geworden met deze spelvorm. Binnen Sportclub Doesburg is deze variant verder uitgewerkt en gepromoot.

Wandelvoetbal is een low-impact, team-gebaseerde oefening, waarbij gebruik wordt gemaakt van de gedefinieerde walking football-regels. Walking football binnen Sportclub Doesburg was in eerste instantie expliciet gericht op oud-voetballers. Het heeft tot doel deelnemers fysieke en mentale gezondheidsvoordelen te bieden en de sociale verbondenheid te bevorderen. Het is geschikt voor mannen en vrouwen ouder dan 60 jaar, ongeacht hun conditie of voetbalniveau, die opnieuw terugkeren op het voetbalveld of die een geheel andere achtergrond hebben dan voetbal. De diversiteit van deelnemers is in de laatste jaren in ruimste zin toegenomen. Deelnemers die bepaalde gezondheidsproblematiek ervaren, zoals lichte hartproblemen of beperkt zijn door een knieprothese, COPD, geheugenproblematiek, kunnen ook terecht op het veld bij Sportclub Doesburg.

De begeleiding en coaching wordt verzorgd door deskundigen. Zij bieden programma´s aan in een inclusieve, boeiende en uitnodigende omgeving voor elk niveau en fitnessniveau. Er wordt veel waarde gehecht aan ontwikkeling en mogelijkheden van elk individu. Het aanmoedigen en uitvoeren van activiteiten tijdens de wekelijkse warming-up laat meer en meer positieve resultaten zien. Verder is het programma gericht op het bevorderen van gezondheid, welzijn en sociale contacten.

Walking football binnen Sportclub Doesburg is vooral gebaseerd op fair play. Het is een gemakkelijke en prettige manier voor oudere volwassenen om actief te blijven, plezier te hebben en van het spel te genieten. Wie belangstelling heeft voor walking football, kan contact opnemen met Wim Egbertzen via wim.egbertzen@planet.nl.