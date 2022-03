Vrouw gewond bij aanrijding in Velp

VELP – Een vrouw is maandagmiddag 28 maart met haar fiets onder een bestelbus gekomen op de President Kennedylaan in Velp. Rond 14.30 uur raakte het busje met aanhanger de fietsster. Door de aanrijding kwam de fiets klem onder de bestelbus te zitten. De vrouw viel hard met haar hoofd op de grond en raakte gewond. Ze is per ambulance naar h et ziekenhuis vervoerd. Over de ernst van de verwoningen is niets bekend. De bestuurder van de bestelbus was erg geschrokken en ontdaan door het ongeval. De verkeersongevallen-analyse van de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval

Foto: Persbureau Heitink