Vrolijk zangprogramma met Oosterhuuzens Dialectkoor

KLARENBEEK – Zaterdag 9 april om 20.00 uur treedt het Oosterhuuzens Dialectkoor Oosterhuizen op in in Het Boshuis in Klarenbeek. Speciaal voor dit eerste optreden presenteert het koor zich deze avond in een nieuwe kleurige kleding. Het koor gaat er alles aan doen om een vrolijke zang- en muziekavond te presenteren. De zangers krijgen deze avond versterking van een harmonicatrio met vrolijke Steirische muziek.

Onder leiding van Theo Uijttenboogaart heeft het koor weer een aantal liedjes ingestudeerd. Dit zijn veelal liedjes die men niet hoort bij andere koren. Het zijn wel bekende melodietjes, maar voorzien van een dialecttekst. De mannen zingen het graag en dat is bij de uitvoering zeker te zien en te beluisteren. Ook zijn er weer enkele topnummers uit vorige jaren. Vaak kan het publiek via grote videoschermen de tekst gezellig meezingen.

Om een veelzijdige avond te brengen, nodigt het koor ieder jaar een groep of persoon uit die muziek en/of zang brengen. Dit jaar is een trio gevormd van drie ervaren harmonicamuzikanten. Marie Bello, Annie Wonnink en Harry Kaal brengen op hun Steirische harmonica’s gezellige meezingliedjes.

Ook is er weer een verloting met een grote serie mooie prijzen.

Kaarten kosten 6 euro en zijn al te koop bij Primera De Damper in Beekbergen, Tankstation DCO Jan de Croon aan de Klarenbeekseweg 86 in Klarenbeek, bij Tanksation DCO Jan de Croon aan de Leigaaf 44 in Twello, bij M. Kobussen aan de Droefakkers 3a Loenen en bij Ton Tijhof aan de Dorpstraat 30a Beekbergen. Ook telefonisch bestellen kan: tel. 055-5062289. De gekochte kaartjes voor de uitvoering van 2020, die vanwege corona niet doorging, blijven geldig.