Vrijwilligers aan de slag voor een schoner Brummen

BRUMMEN – Op veel plekken werden op zaterdag hard gewerkt tijdens de Landelijke Opschoondag. Ook in Brummen kwamen de prikkers en vuilniszakken tevoorschijn om het dorp een stukje schoner te maken. Er werd verzameld bij het koetshuis van het gemeentehuis, waar wethouder Cathy Sjerps de aanwezigen toesprak. Na een kop koffie ging de groep enthousiast aan de slag. Rond de middag keerden zij met goed gevulde zakken weer terug naar het koetshuis. Wie ook graag mee wil doen met de vrijwilligersgroep of wil meedenken over de bestrijding en preventie van zwerfafval, kan een mailtje sturen naar secretariaat@dorpsraadbrummen.nl onder vermelding van BZZV (Brummen Zonder Zwerf-Vuil).

Foto: Han Uenk