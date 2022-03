Vriendinnenclub opent terras voor Oekraïne

RHEDEN – Zeven meiden die onder de naam De Eetdate al jaren een kookclubje vormen, besloten hun geplande date van zaterdag 12 maart spontaan te veranderen. Het thema van de dag zou Japans worden, maar in het licht van de huidige ontwikkelingen in de wereld, hebben ze hier iets heel anders van gemaakt. Het werd een PopUp-terras in Rheden, waar iedereen welkom was. Op de kaart stonden overheerlijke appeltaart, een broodje pulled pork, een lekkere borrelplank en ga zo maar door. Alles vers bereid en zelf gebakken. Het was kort dag, maar de opkomst was fantastisch. De opbrengst van de middag was maar liefst 1242,20 euro en komt natuurlijk volledig ten goede aan Giro 555 voor Oekraïne.