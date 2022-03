Vraag om donatie menstruatieproducten

DOESBURG – St. Leergeld Doesburg e.o. doet een oproep om menstruatieproducten te doneren. Vanuit onder andere Het Rhedens heeft Leergeld Doesburg vernomen dat er meisjes zijn, die niet naar school kunnen als ze ongesteld zijn, omdat ze geen maandverband of andere menstruatieproducten kunnen kopen. “De pakketten maandverband die wij via Kinderhulp hebben mogen ontvangen, zijn helaas op en Kinderhulp heeft geen budget meer voor nieuwe pakketten. Daarom roepen wij u op om menstruatieproducten, het liefst in originele en dichte verpakking, te doneren”, aldus Leergeld. De stichting zorgt ervoor dat de producten terechtkomen bij de meiden die het nodig hebben. De producten kunnen worden afgegeven op Kloosterstraat 14 in Doesburg. Een financiële bijdrage doen kan ook, een donatie kan worden overgemaakt op NL07 RABO 0148650198 ten name van de Stichting Leergeld Doesburg e.o. onder vermelding van menstruatie armoede. Met 72 euro is een meisje een half jaar geholpen.