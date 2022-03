Voorjaarsvakantie activiteiten van Sportkompas een groot succes

BRUMMEN/EERBEEK – Afgelopen voorjaarsvakantie heeft Sportkompas alle dagen een activiteit gehouden voor de jeugd in de gemeente Brummen. Van klein tot groot, er was voor iedereen genoeg te doen. Alles stond in het teken van sport, spel en creativiteit. Zo konden de allerjongsten kennis maken met de sport hockey en was er voor de oudere jongeren een clinic freerunning.

Onder de scholen werd er gestreden in het voetbal toernooi, ook wel de 6v6 Street Wise Cup, die plaatsvond op het Cruyff Court in Eerbeek. Er scheen een heerlijk zonnetje, waardoor het vele aangetrokken publiek het plezier zag dat de jongens en meiden hierin hadden.

Niet alleen werd er aan de jeugd gedacht, ook ging Sportkompas rond met de Happy Day on tour. De Happy Day on tour is een sportdag voor mensen met een beperking. Tijdens deze dag gingen de buurtsport coaches langs diverse zorginstellingen en zorgboerderijen om met de bewoners te sporten, maar om vooral veel plezier te maken.Ook trok de welbekende Holiday Kids Fun dag in het zwembad Rhienderoord weer veel kinderen aan. Een ochtend vol met spelactiviteiten in de sporthal met onder andere springkussens en touwzwaaien. Het middagprogramma vond plaats in het zwembad waarbij de discolampen aan gingen en er zelfs op de ramen getekend mocht worden.

Speciaal voor de jeugd van 12 tot 18 jaar hield Sportkompas op vrijdag, in samenwerking met Stichting Welzijn Brummen, de Kick & Connect middag. Het draaide hier om ontmoeten, weerbaarheidstraining en samen zaalvoetballen. Dit alles werd begeleid door FC Andarinyo. Deze activiteit zal nog iedere vrijdag plaatsvinden in sporthal de Bhoele om 15.30 uur. In totaal hebben meer dan 210 kinderen met plezier deelgenomen aan de activiteiten van Sportkompas in de voorjaarsvakantie.