Voedselbank moestuin zoekt vrijwilligers

DE STEEG – Op een mooi plekje op het landgoed Rhederoord in De Steeg ligt een moestuin waar groente wordt geteeld voor de voedselbank. Op dinsdag- en vrijdagochtend tussen 10.00 en 12.30 uur verricht een groepje enthousiaste vrijwilligers hier allerlei tuinwerkzaamheden. Denk hierbij aan onkruid wieden, zaaien, bemesten en het oogsten van de groenten. Doordat de groep het afgelopen jaar kleiner is geworden, wordt gezocht naar nieuwe vrijwilligers. Om mee te helpen zijn groene vingers niet nodig, een fysiek goede conditie is echter wel wenselijk. “Vind je het fijn om zinvol bezig te zijn in een gezellige sfeer, kom dan rustig eens langs om een kijkje te nemen”, aldus de vrijwilligers.

voedselbanktuindesteeg@gmail.com