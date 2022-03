VierVitaal en Doesburg Beweegt maken Doesburgers vitaler

DOESBURG – Samen de vitaliteit van de mensen verhogen en daarmee tegelijkertijd impact te maken in de maatschappij. Dat is het doel van VierVitaal en Doesburg Beweegt. Samen startten ze het initiatief Doesburg Vitaal, waarmee ze inwoners in beweging brengen, werkgevers ondersteunen om hun bedrijf vitaler te maken, mensen met financiële zorgen zich vitaler te laten voelen en samen met lokale bedrijven en experts de regio vitaler te maken.

Met Doesburg Vitaal worden gezonde keuzes voor iedereen mogelijk. Ook voor inwoners met een laag inkomen. Want gezonde producten zijn vaak duurder dan bewerkt voedsel. Hierdoor is het niet voor iedereen gemakkelijk de gezonde keuzes te maken. “We willen dat iedereen in Doesburg, ongeacht het inkomen, het beste uit zichzelf kan halen. Dat lukt het beste wanneer je je goed voelt. Gezond leven draagt hier aan bij. We weten allemaal dat de eerste stap om gezonder te gaan leven vaak moeilijk is. Daarom hoop ik dat veel inwoners door Doesburg Vitaal die eerste stap gaan zetten”, aldus wethouder Birgit van Veldhuizen van de gemeente Doesburg.

“We brengen mensen in beweging door ze te belonen met nuttige en gezonde cadeautjes. Wandelend of fietsend verdienen inwoners fitcoins die zij besteden bij één van de aangesloten lokale bedrijven. Deelnemers kunnen ook Fitcoins verdienen door mee te doen aan een challenge om geen suiker te eten of meer groenten te eten”, vertellen Gerjo en Willeke van VierVitaal.

Fitcoins

Fitcoins sparen kan via de app ItsMyLife, die te downloaden is op de mobiele telefoon. “Met elke .000 stappen of kwartier fietsen spaar je 1 fitcoin. Bij bijvoorbeeld 125 fitcoins kun je al een cadeau uitzoeken of doneren. Dat spaar je in ongeveer drie weken bij elkaar. Wij krijgen een melding en overhandigen de deelnemers persoonlijk het cadeau of sturen een e-mail met een voucher van het bedrijf waar het cadeau opgehaald kan worden”, aldus Ward van Doesburg Beweegt. Voor mensen met een kleine portemonnee is deelname gratis. Financieel gezonde inwoners betalen een bijdrage van 6 euro per jaar. Meedoen kan door te mailen naar meedoen@doesburgvitaal.nl.

Oproep aan bedrijven

Doesburg Vitaal roept ook werknemers op om samen met collega’s vitaler te worden en om iets voor de regio te betekenen. “Kom samen ‘in beweging’ en maak het verschil voor mensen die een steuntje in de rug verdienen. VierVitaal heeft maatwerk aanbod voor een bedrijf om bewegen en maatschappelijk impact maken te combineren. We zoeken ook sponsoren die vitale cadeaus willen inbrengen of op een andere manier ‘Doesburg Vitaal’ willen ondersteunen”, aldus de initiatiefnemers.

meedoen@doesburgvitaal.nl