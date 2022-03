Verkoop bloemzaadjes voor educatief project

BRUMMEN – In samenwerking met Imkersverenigingen Brummen en Eerbeek en Stichting Welzijn Gemeente Brummen is Rotary Brummen-Engelenburg gestart met een fundraising. Deze is voor en in samenwerking met basisscholen binnen de gemeente Brummen. Kinderen van de bovenbouw gaan zakjes bloemenzaden verkopen.

Inmiddels zijn twaalf basisscholen geïnformeerd over het educatieve project. Kinderen in de bovenbouw, groep 6 tot en met 8, krijgen ieder tien zakjes bloemenzaad om te verkopen aan hun familie, buren en dergelijke. Ook krijgt ieder kind één zakje gratis om zelf thuis een tuin(tje) te kunnen maken. Dit project wordt onder meer mede mogelijk gemaakt door sponsoring van EconSeeds, leverancier van de eenjarige bloemenzaden.

“Met dit project worden basisscholen aangemoedigd om deze actie te koppelen aan educatieve lessen over natuur, duurzaamheid en biodiversiteit”, aldus Hugo Wijtmans, één van de initiatiefnemers vanuit Rotary Brummen-Engelenburg. De Imkersverenigingen willen hun ervaringen, locaties, lespakketten inzetten om de leerkrachten op de scholen te informeren over het belang van de bloemen en de bijen voor de natuur.

De opbrengst van het project komt ten goede aan de deelnemende basisscholen en de imkersverenigingen. “Zo denken wij voor de scholen aan extra hulpmiddelen om achterstanden door corona op de scholen te verzachten en klimaatverbeterende hulpmiddelen”, zegt Wijtmans.

Meer informatie over het project is te verkrijgen via rotaryclub.brummen@gmail.com.