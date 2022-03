Verkiezingsavond live op DoesburgTV

DOESBURG – De uitslagenavond van de gemeenteraadsverkiezingen wordt op woensdag 16 maart live uitgezonden bij DoesburgTV. De uitslagenavond wordt gevuld worden met een vol programma. Naast de uitslagen van de diverse stembureaus worden er gesprekken gevoerd met lokale politici over de behaalde resultaten. De live-uitzending begint om 22.30 uur en duurt tot de definitieve uitslag in de gemeente Doesburg bekend is. De uitzending is live te bekijken via www.doesburgtv.nl.