Verkiezingsavond in Het Rhedens

DIEREN – Woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Politici, bestuurders en inwoners van de gemeente Rheden wachten gezamenlijk de uitslag af in Het Rhedens in Dieren. Burgemeester Carol van Eert maakt om 21.00 uur de (voorlopige) uitslag bekend. Inwoners zijn welkom hier bij te zijn. De avond is ook live te volgen via www.rheden.nl/gemeenteraad.