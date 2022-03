Verkenner Hans Gerritsen voert eerste gesprekken in Brummen

GEM. BRUMMEN – Na de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week is de volgende stap het vormen van een nieuw college van burgemeester en wethouders. Lokaal Belang, met vijf zetels de grootste fractie in de nieuwe gemeenteraad in de gemeente Brummen, heeft de heer Hans Gerritsen gevraagd als verkenner de eerste gesprekken te voeren met de zes politieke partijen in de Brummense gemeenteraad.

Hans Gerritsen is 64 jaar, woonachtig in Almelo en bestuurlijk zeer ervaren. Zo was hij onder andere lid van Gedeputeerde Staten in de Provincie Groningen namens de PvdA en burgemeester van de gemeente Haaksbergen. Lokaal Belang heeft Gerritsen benaderd om als verkenner de eerste (bilaterale) gesprekken te voeren met de zes politieke partijen. Dit moet leiden tot een advies van de verkenner over het te volgen proces van de coalitieonderhandelingen.

Lokaal Belang heeft maandag 21 maart de vijf andere partijen geïnformeerd over deze werkwijze. Zij hebben hiermee ingestemd. Verder is afgesproken dat tijdens het proces van coalitievorming inwoners en media op de hoogte worden gehouden van de vorderingen.