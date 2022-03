Verbouwd clubhuis AV Gelre feestelijk geopend

DIEREN – Met het doorknippen van een lint opende sportwethouder Marc Budel van de gemeente Rheden zaterdag 26 februari het verbouwde clubhuis van de Dierense atletiekvereniging Gelre. Dit deed hij in bijzijn van een groot aantal leden. Dat de lopers van AV Gelre betrokken zijn bij de club, blijkt wel uit het feit dat zij de verbouwing grotendeels zelf hebben gedaan. Toen de vereniging het clubgebouw een aantal jaren geleden overnam van de gemeente, was het een oude voetbalkantine die zijn beste tijd wel had gehad. Met vereende krachten is er weer iets moois van gemaakt: een modern, licht en functioneel clubhuis. Blikvanger is de fotowand, waarop tientallen beelden te zien zijn uit de geschiedenis van AV Gelre.

Zaterdag 5 maart is het meteen een drukte van belang in het clubhuis, dan gaat hier de Beko Jutbergtrail van start. Op zaterdag 12 maart start AV Gelre met een nieuwe cursus Nordic Walking.